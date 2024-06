Vernar naturreservat i Vestland

Svanøy naturreservat i Kinn kommune er eit av 27 skogsområde som no blir verna. Det same gjeld Vestreim naturreservat i Sogndal kommune. I alt verna regjeringa i dag 27 nye skogområde i åtte fylke. Områda blir vurdert som viktige levestader for mange trua artar., og vernet blir gjennomført for å ta i vare desse artane i framtida.