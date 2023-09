Verket i Tyssedal seld til Ineos

Eramet Titanium and Iron i Tyssedal (ETI) er seld til det britiske kjemiselskapet Ineos Enterprises, skriv Hardanger Folkeblad. Handelen har ein verdi på 245 millionar dollar. I ei pressemelding seier Ineos at ETI er eit verk av god kvalitet, supplert med et erfarent driftsteam.

Ineos er eigd av Jim Ratcliff, som er Storbritannias nest rikeste mann.