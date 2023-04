Ver obs på utrygg is

Røde Kors ber påsketuristar vere obs på utrygg is og opplyser om at det er store lokale variasjonar. Godt ver i store deler av landet gjer at snøsmeltinga går fort. Spesielt regulerte vatn, demningar eller inn- og utløp av elvar kan vere skumle område, seier Sølve Kiviranta. – Mykje av isen er framleis trygg, men vi ber alle om å vere svært forsiktige med ferdsel på is i låglandet på Aust-, Sør- og Vestlandet.