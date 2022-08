Ventet i tre dager på ny flyvning: – Nå gir vi opp

– Nå er jo ferien snart over. Vi skulle være der i en uke, men nå hadde det jo bare blitt tre dager, forteller Preben Nilssen.

Han og datteren Lykke har ventet siden fredag på å få reise til Mallorca.

Flyet de skulle reise med fredag ettermiddag ble innstilt grunnet en teknisk feil, og heller ikke erstatningsflyet som skulle gå søndag kveld kunne lette.

Etter tre dager har de gitt opp ventingen, og reiser hjem.

– Nå gidder vi ikke vente lenger, sier han.

Nå har Nilssen gitt opp og tar med seg datteren hjem. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Uoversiktlige beskjeder

Flyet som skulle frakte Nilssen og datteren fra Bergen til Mallorca skulle egentlig lettet på fredag klokka 18.00.

– De lukker dørene og vi er klare til og ta av, før de sier at det en feil på flyet, forteller han.

Passasjerene ble sittende i flyet i to timer før de måtte gå tilbake til terminalen og hente bagasjen.

– Hele lørdag satt vi bare og ventet på ny beskjed, sier Nilssen.

På søndag fikk passasjerene beskjed om at Ving hadde funnet en ny flymaskin med avgang klokken 22.00.

Håpefulle steg passasjerene om bord i busser ut til flyet. Men da de kom frem til flyet, ble de sittende i bussene, og kjørt tilbake til gaten etter 15 minutter.

– Man bruker mye tid på å vente, og det har vært et dårlig opplegg. Vi har ikke fått tilstrekkelig beskjed, og har hele tiden ventet på «ny informasjon», sier han.

Frustrerende

Det var BT som først omtalte kaoset rundt Mallorca-flyvningen i helgen.

Mandag formiddag venter passasjerene fremdeles på å få vite om og når de kommer seg til Mallorca.

NRK har snakket med flere av passasjerene i hotellobbyen. Flere er frustrerte og vurderer å avbestille hele ferieturen.

Bordtennisbordet distraherer en far og hans to sønner, mens flere små bord har blitt tegnestasjoner for de minste.

En av fedrene forteller at tålmodigheten begynner å bli tynnslitt.

– Dette er ikke et verdensproblem, men man blir litt frustrert når man har sett frem til en tur i ganske lang tid sier, han.

Flymaskinen som skulle fraktet Syden-turistene til Mallorca står fremdeles på bergensk jord. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Nesten ikke til å tro

Sjef for Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson, forteller at sikkerheten alltid kommer først, og at det var ulike tekniske feil på de to flyene som hindret take off.

Avgangen på fredag skulle frakte 341 passasjerer, og de har ifølge henne lett med lys og lykt over hele Europa for å få tak i erstatningsflyet.

– Det er nesten ikke til å tro at det kan skje to tekniske feil på to fly samme helg, sier hun.

Zachrisson forteller at de har sendt ut en ny SMS til passasjerene og at de nå har fått to valg.

De reisende kan enten avbestille reisen mot full refusjon, eller vente til erstatningsflyet går. Uansett vil de få en kompensasjon for forsinkelsene.

– Det er ordentlig trist, og vi føler virkelig med de reisende. Vi har full forståelse for at noen kjenner seg frustrerte, sier hun.

Erstatningsflyet skal forhåpentligvis gå tirsdag formiddag. Zachrisson forteller at de skal få vite hvordan det står til med reparasjonene i kveld.

– Jeg kan love at vi gjør alt vi kan. Vi gjør det beste vi kan med informasjonen vi har, og forstår at det ikke er tilstrekkelig for alle, sier hun.