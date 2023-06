Venter 30.000 personar – stenger trafikken

Mellom kl. 11.30 og 15.00 blir Bryggen og Torget i Bergen stengt for trafikk under Pride-paraden. I fjor deltok 30.000 personar på paraden som går frå festningen i Bergen til den blå steinen. Festivalsjef Runa Eide Frøiland fortel til NRK at dei ventar like mange personar i år.