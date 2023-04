Ventar på svar

Politiet kjenner framleis ikkje identiteten til mannen som vart funnen død ved Buskøyna i Solund for to månader sidan. Politiet har sjekka norske saknasaker. Dei finn ingen samanheng med norske sakna, og reknar med at den avdøde har kome med havstraumen. Politisjef Kjell-Idar Vangberg seier dei trur mannen kan vere britisk og at dei no ventar på svar frå britisk politi og Interpol.