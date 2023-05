Ventar på del som skal fikse ladeproblem

Ladeproblem gjer at fleire avgangar har blitt kansellerte på ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 den siste tida. No ventar Norled på ein del frå Tyskland for å kunne rette opp i dei tekniske problema ved ladetårnet i Lavik, melder Firda. Delen er venta allereie i dag.