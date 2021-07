Søk informasjon: Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (varsom.no). Det er fare for at enkelte veier bli stengt grunnet skredhendelser, eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no.

Spesielt for flom:

• Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.

• Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

• Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.

• De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.



Spesielt for jord- og flomskred:

• Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.

• Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.

• Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.



Få hjelp: Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare. Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt.

Kilde: varsom.no