Venstre vil ha svar om «Stad Skipstunnel-kaoset»

Venstre har sendt spørsmål til regjeringa om Stad Skipstunnel.

– Det er heilt nødvendig etter kaoset som no har oppstått, der regjeringa opplyser til Stortinget i Revidert Nasjonalbudsjett at prosjektet er stoppa, medan Kystverket seier at prosjektarbeidet held fram, sier Alfred Bjørlo (V) frå Sogn og Fjordane.