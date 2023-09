Venstre-ultimatum før byrådssamtaler

Ved tolvtiden kom Per-Arne Hvidsten Larsen og Ingrid Nergaard Fjeldstad fra Venstre til Gamle rådhus i Bergen for å møte Høyre til innledende byrådssamtaler.

– Vi er invitert på en kaffe av Christine. Vi skal høre hva de har å si, sa Larsen i det han gikk inn på Gamle rådhus.

– Skal dere snakke om bybanen?

– Vi er opptatt av å sikre trygg styring for byen og få bygget bybanen.

På spørsmål fra en annet medium om hvordan de kan sikre et styringsdyktig byråd med parti som ikke vil ha bybanen, svarte Larsen kort:

– Et byråd som ikke bygger bybanen er ikke styringsdyktig.

Høyre og byrådslederkandidat Christine Meyer startet samtalene kl. ti og har i tur og orden møtt Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti før Venstre.

De borgelige partiene har ikke flertall alene.

Spenningen knytter seg nå til hvorvidt Høyre og de borgerlige vil søke samarbeid med andre partier for å få flertall, eller om Høyre vil danne et mindretallsbyråd med med et eller flere av de borgelige partiene.