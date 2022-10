Venstre peikar på Bakervik (Ap) som byrådsleiar

Bystyregruppa til Venstre har peika på Rune Bakervik (biletet) som han som bør danna nytt byråd i Bergen.

– Me meiner Rune Bakervik er den personen som i størst grad vil vera i stand til å leia eit styringsdyktig byråd i den parlamentariske situasjonen som rår i Bergen bystyre, seier Erlend Horn (V). Han viser til at det har stor vekt for partiet at eit Ap-leia byråd er den beste måten å sikra at reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane blir gjennomført utan opphald.