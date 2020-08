Venninna stakk – Datscha og Jackshan er koronafanga i Noreg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaen gjer at Datscha (21) og Jackshan (23) ikkje får returnere til heimlandet på andre sida av kloden.

– Det er einsamt og kjedeleg. Situasjonen er vanskeleg, seier Datscha til NRK.

Ho og fleire andre frå Sri Lanka kom til Sunnfjord folkehøgskule i Førde i fjor haust. Eit skuleår som skulle bli heilt annleis enn dei kunne forvente.

– Då koronaen kom blei vi verande på skulen. Vi hadde flybillettar i mai, men no anar vi ikkje når vi kan reise, seier Jackshan.

Venninna reiste

Sist torsdag kom meldinga om ein leiteaksjon i Førde. Venninna deira frå Sri Lanka var sporlaust vekke og fleire frykta det verste.

No veit politiet at ho klarte å kome seg ut av landet og til Danmark.

– Vi trur situasjonen blei for vanskeleg for henne, men vi har ikkje fått tak i henne, fortel Jackshan.

– Vi har ikkje fått noka stadfesting på kvar ho oppheld seg, men vi har haldepunkt for at ho har reist til Danmark, seier Stine Mari Vårdal ved politiet i Førde.

Dei siste tre månadane har ungdomane frå Sri Lanka fått lov til å bu på elevinternatet på folkehøgskulen og dei har fått jobbe nokre timar kvar dag for å ha råd til mat på skulen.

Den srilankesiske ambassaden i Oslo forsøker å hjelpe dei, men det er svært få srilankesarar i Noreg som skal til heimlandet no.

På grensa ventar uansett interneringsleir og karantene i 14 dagar.

– Vanskeleg situasjon

Styresmaktene avgrensar innreise til landet, også for eigne borgarar.

– Det er ambassaden i Oslo som har saka. Det er deira jobb å skaffe dei ein måte å kome seg heim att på. Ettersom vi har forstått det, er det dei srilankiske immigrasjonsstyremaktene som ikkje kan imot dei.

Det seier assisterande rektor ved folkehøgskulen i Førde, Arne Håberg. Han forstår at dei to elevane blir sett i ein veldig vanskeleg situasjon.

– Dei andre elevane kunne reise heim, men det ikkje desse. Dei fekk heller ingen beskjed om når dei kunne reise. Ingen kunne førestille seg at dei framleis skulle vere her, over tre månader seinare.

Ei ringerunde NRK har gjort syner at det er svært få utanlandske folkehøgskuleelevar som framleis er i landet. Truleg berre éin person i tillegg til dei to i Førde.

Får midlertidig skuleplass

For Datscha og Jackshan blir hausten uviss. Det tar på å vente. Dei vil gjerne heim til Sri Lanka.

– Vi har heldigvis litt å drive med på dagtid, men i tankane mine er eg einsam, seier Datscha.

Når skulen startar opp med nytt kull på måndag, får dei to plass i ein av klassane på folkehøgskulen.

Men det er høgst midlertidig.

– Om det dukkar opp ei flyging, så må vi pakke og reise med ein gong. Men vi veit ikkje om eller når det kan skje, seier Jackshan.

NRK har ikkje lukkast å få nokon kommentar frå srilankesiske ambassaden til denne saka.