Det var i august 2021 at 18 år gamle Lena Maria Aase og venninna sat seg i bilen for å køyre til butikken på Osterøy i Vestland.

Venninna køyrer fort og fleire forbipasserande reagerer på farten. Ifølge politiet hadde bilen ein fart på 104 km/t i ei 60-sone.

Venninna mistar kontrollen på bilen som køyrer inn i ein fjellknaus og krasjar.

Lena Maria Aase mistar livet. I etterkant har bilføraren nekta straffskuld. Ho har forklart at ho såg eit dyr som skremte ho, slik at ho mista kontrollen.

No er den 19 år gamle venninna som køyrde bilen dømd til ti månadar i fengsel for aktlaust drap.

Det var BA som melde saka først.

Venner samla seg rundt åstaden og la ned blomar dagen etter dødsulukka i 2021. Foto: Therese Pisani / NRK

Vart først frifunnen

Det er Gulating lagmannsrett som har kome fram til at kvinna skal dømmast for drapet på venninna.

Det skjer etter at ho først vart frikjent i Hordaland tingrett.

Dei meinte at ho «under sterk tvil» ikkje kunne dømmast for aktlaust drap, fordi dei ikkje kunne bevisa at ho ikkje hadde sett eit dyr i vegkanten.

Aktor bad om eit års ubetinga fengsel for kvinna. Derfor anka dei saka, som vart tatt opp i lagmannsretten i år.

Vener og medelevar køyrde i ein kortesje på Valestrandsvegen på Osterøy etter at Lena Maria Aase mista livet i ulukka. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Statsadvokaten: – Eit viktig signal

– Dette er ei veldig trist sak for dei som er etterlatne, og det rammar hardt ho som er tiltalt og domfelt, seier statsadvokat Magne Sylta.

Han meiner dommen sender eit viktig signal.

– Ein må avpassa farten etter forholda. Når ein køyrer på denne måten kan ein bli halden ansvarleg for konsekvensane når det går gale.

Bilen dei to venninne sat i køyrde inn i ein fjellknaus og krasja. Lena Maria Aase omkom i ulykka. Foto: Anders Totland / Bygdanytt

Kvinna sin forsvarar, Kjetil Ottesen, seier han har snakka med 19-åringen.

– Eg har drøfta saka med min klient. Uansett kva lovavgjerd dette rammar, så er ho frykteleg lei seg for å køyrt bilen som var med i ulukka.

Han seier dei registrerer at lagmannsretten meiner noko anna om korleis lovene blir brukte enn det tingretten og dei sjølv meinte, og tek det til etterretning.

– Eg har så vondt inni meg

Dei to rettssakene i etterkant av dødsulukka har fått mykje merksemd i media.

Då kvinna først fortalte si historie i Hordaland tingrett i oktober i fjor grein ho.

– Eg har så dårleg samvit og så vondt inni meg, fortalde 19-åringen då.

Saka har også fått mykje merksemd i lokalmiljøet, og den no dømde kvinna har fortalt at ho har mista kontakten med vennene ho hadde før ulukka.

Dagen etter dødsulukka køyrde venner og medelevar i kortesje.