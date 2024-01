Velta tilhengar med anleggsbrakke sperrar Måløybrua i Kinn

Riksveg 15 i Kinn er stengd etter at ein tilhengar velta på Måløybrua.

Det er kraftig vind på staden, og politiet har kontakta brannvesenet for å få sikra tilhengar og last, melder Vest politidistrikt. Dei ventar at dette vil ta noko tid.

– Med tanke på lasten, altså ein anleggsbrakke, er det krevjande å få løfta den, opplyser oppdragsleiar Tommy Veland til NRK.

Slik den ligg no sperrar tilhengaren saman med bilen begge køyrefelt. Det er ikkje snakk om personskadar.