Vel 6000 arbeidsledige i Vestland

6010 personar, 1,8 prosent av arbeidsstyrken var heilt arbeidsledige i Vestland ved utgangen av februar, melder Nav.

På same tid i fjor var 7372 personar i Vestland heilt arbeidsledige.

– Det er gledeleg å sjå at reiseliv og transport har få permitterte og langt færre ledige no enn på same tid i fjor. Den generelle arbeidsløysa i fylket har vore nokså stabil sidan sommaren når vi tek høgde for naturlege sesongvariasjonar, seier direktør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Vestland i ei pressemelding.

6005 stillingar var ledige i februar.