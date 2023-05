Veit ikkje årsaka til dødsulukka

Politiet har fått eit visst bilete av dødsulukka på E39 ved Moskog mellom Vassenden og Førde i Sunnfjord for ei veke sidan. Ei kvinne i 40-åra omkom då bilen ho køyrde kom over i møtande felt og frontkolliderte med ein semitrailer. – Det er for tidleg å seie noko om årsaka til kvifor ulukka skjedde, seier Oda Thorstad ved Førde politistasjon.