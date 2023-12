Veit ikkje årsaka

Det er for tidleg å seie om det er menneskeleg eller teknisk svikt som førte til at ein person fekk flytande metall over seg ved Hydro Årdal i går, opplyser Hydro. Personen har fått nokre brannskadar på armen, men det skal gå bra med vedkommande. Ulukka skjedde då det spruta metall frå ein smelteomn. Hydro skal no gå gjennom rutinane for å finne ut korleis dette kunne skje.