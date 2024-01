Veit framleis ikkje kva som laga hol i nota

Firda Sjøfarmar meiner no at berre totalt 289 fisk har rømt frå merden ved Hyseneset i Gulen, der det i november vart oppdaga eit hol i nota. Då merden vart utslakta i desember synte teljinga at avviket var lite, skriv selskapet i ei pressemelding. I området er 289 fisk tatt i gjenfangst, og det er det talet selskapet nok kjem til å rapportere inn til Fiskeridirektoratet. sjølv etter nøye undersøkingar er selskapet framleis ikkje nærare noko forklaring på kvar som har laga hol i nota.