Vei stengt på Askøy etter trafikkuhell

Fv. 562 ved Ravnanger på Askøy ble tidligere stengt på grunn av et trafikkuhell. I en oppdatering klokken 21.29 skriver Vegtrafikksentralen at bilberger er på stedet, og at trafikken går forbi i et felt.

– Tre biler er involvert, en av dem skal ha kjørt inn i to biler, sier trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad.

En av bilene har stukket av fra stedet. Alle involverte er våken og bevisst, melder Vest politidistrikt på X/Twitter.

Nødetater rykker ut til stedet.

Tidligere i dag ble samme vei stengt på grunn av et annet trafikkuhell.