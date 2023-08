Vegvesenet vil ha E134-arm til Bergen

Statens vegvesen går i en fersk konseptvalgutredning (KVU) inn for å bygge den såkalte «Hordalands­diagonalen» mellom Odda og Bergen via Jondal og Kvam.

Veiprosjektet knytte E134 tettere til bergensregionen og gjøre det lettere og rimeligere å kjøre over Haukeli.

– Dette er en merkedag for samferdsel i Hardanger. Denne konklusjonen er helt avgjørende for utviklingen av Hardanger og indre strøk, sier Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug (Ap), som peker på at dagens veiforbindelse mellom Odda og Bergen har dårlig og rasfarlig standard i dag.