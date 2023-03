Vegvesenet trekker tre av fire innvendingar mot Bybanen til Åsane

Statens vegvesen trekk tre av fire innvendingar til å stoppa planane for utbygginga av bybanen til Åsane, skriv BA. Dei handla om anleggsgjennomføring, revisjon av trafikktryggleik, manglande styringsmål for bygging av Fløyfjellstunnelen, og miljølokket i Eidsvåg. Statens vegvesen vil ikkje ha økonomisk ansvar for bygging av miljølokket.

Plan- og bygningsetaten skal legga fram det endelege forslaget for Bybanen til Åsane til byrådet den 31. mars.