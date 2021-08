Vegvesenet seier nei til Ivar Aasen-veggen

– Planen var å lage ein fasade som var litt fargerik og som stod litt ut, seier Ann-Magritt Banne, som er marknadssjef ved Kinn Bryggeri i Florø.

Flaskene deira er pryda med ulike variantar av Ivar Aasen, og no ville dei kle ytterveggen med dei same illustrasjonane.

Trudde dei.

For i svaret frå Statens vegvesen heitte det at illustrasjonane kunne vere til fare for bilistane.

– Reklame er ein faktor som kan bidra til auka ulukkesrisiko dersom den er plassert eller forma ut slik at den konkurrerer med trafikantane si merksemd, skriv Vegvesenet i sitt svar.

Det var Firdaposten som først skreiv om saka.

– Det ligg individuelle vurderingar til grunn, men desse blir gjort ut ifrå overordna retningslinjer, seier Torun Torheim, som er seksjonsleiar for Transportforvaltning vest i Statens vegvesen.

Avslaget er heimla i paragraf 33 i Veglova.

Trafikkfarleg sædcelle

Torheim fortel at det er fleire faktorar speler inn når dei vurderer tryggleiken: avstand til veg, utforming av vegen, nærleik til kryss, trafikktal og fartsgrense. Ved «Ivar Aasen-fabrikken» er det 70-sone.

I sum betyr retningslinjene at nokre veggmåleri, reklameplakatar eller kunstinstallasjonar får ja, medan andre får nei.

Kunst langs vegane er difor eit tilbakevendande stridsspørsmål.

Hamar Arbeiderblad meldte i juni om ein «elleve meter høg sædcelle» – kunstverket «Seeding» – som kunne vere trafikkfarleg for bilistar på E6.

Medan Statens vegvesen sa nei til den fargerike brua ved Sagesund i Tvedestrand.

– Unødvendig av Vegvesenet å bruke skattebetalarane sine pengar på å fjerne måleriet i staden for å la det stå, kvitterte Framstegspartiet.

Bakgrunnen for avslaget i Florø er at Statens vegvesen meiner veggen kan bli eit blikkfang som kan «trekke trafikantane si merksemd bort frå trafikken».

– Eg håpar dei får bruke illustrasjonane ein annan stad der dei ikkje er til distraksjon. For det var fine illustrasjonar, seier avdelingsingeniør Ann Kristin Fardal Bakken til NRK.

VEGGMÅLERI: Statens vegvesen gjer individuelle vurderingar av veggmåleri, reklame og illustrasjonar. Her eit veggmåleri på Stallgården i Hamar. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Kan klage, men vil ikkje

Kinn Bryggeri kan klage avgjerda inn for Vegdirektoratet, men ifølgje Banne er ikkje det aktuelt.

– Når dei meiner det er trafikkfarleg, blir det feil å klage på det, seier ho, og varslar ein meir diskre og mindre prangande illustrasjon.

Dessutan finst det ein annan mogleg plassering for «Ivaren» – ein matsilo ikkje langt unna.

– Så kan folk få glede av å sjå han der, seier Banne.