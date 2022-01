Vegg av vatn i vente: – Finn fram paraplyen

– Det kan bli veldig vått i neste veke.

Så enkelt oppsummerer statsmeteorolog Ola Bakke Aashamar den komande veka.

Årsaka er ei sokalla atmosfærisk elv som er på veg inn over kysten. Den fører milde og fuktige luftmasser inn mot kysten som kjem inn frå sør-vest.

Vestlandet, Trøndelag og Nordland kjem til å få det meste av nedbøren.

Medan austlandet og aust i finnmark kan bli skjerma for vêret.

ATMOSFÆRISK ELV: Når den treff fjella på kysten kan det gje store mengder regn. Foto: Meteorologisk institutt

Bruk helga godt

– Enkelte dager kan det nok hende at ein får 100 millimeter og litt i overkant av det i løpet av eit døgn, seier Aashamar.

Det kan bety ein dempar på stemninga for dei som har fått nyte årets første veke på ski i låglandet.

– I låglandet må ein nok skunde seg og bruke helga godt, oppmodar meteorologen.

PARAPLYEN KLAR: Dersom du ikkje har pakka vekk paraplyen for vinteren kan det være lurt å ha den tilgjengeleg. Foto: Erik Johansen / NTB

Enno tidleg

Ved flomvarslinga til NVE følger dei vêret løpande, men seier det enno er tidleg å bekymre seg.

– Det er nok for tidleg for oss å sjå korleis dette slår ut hjå oss, seier Brigt Samdal, direktør for skred og vassdragsavdeling i NVE.

Med nedbøren kjem og risikoen for ras i enkelte områder.

– Vi veit at det kjem inn ein del nedbør og følger situasjonen nøye, seier Samdal.

Ut i frå langtidsprognosane er det veldig sannsynlig at den komande veka vert våt og mild konkluderer meteorologen.

– På Vestlandet er det nok på tide å finne fram at paraplyen, konkluderer Aashamar.