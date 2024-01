Vegen over Haukelifjell kan bli stengd på kort varsel

Vêrforholda over Haukelifjell blir stadig dårlegare, og tysdag kveld har E134 kolonnekøyring på ubestemt tid.

Frå aust er ventetida tre til fire timar, og frå vest to timar.

– No har vi lagt ut at det kan bli stengt på kort varsel, seier ein talsperson for Vegtrafikksentralen Sør.

NRK har snakka med Aline Svestad Raunehaug, som seier ho venta i nesten seks timar ved fjellovergangen før hennar kolonne fekk sleppe forbi.

– Det er ikkje så gale for oss. Vi har ei hytte ikkje så langt herifrå, fortalde ho tidlegare tysdag kveld.

– Men det har vore fem timar venting i bilen så langt. Vi har to små barn i baksetet som har sove litt og sett på film.

Riksveg 7 over Hardangervidda er også stengd inntil vidare, som følge av uvêr. Det er venta å bli endå meir ruskete frå klokka 19.