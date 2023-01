Vegen framleis stengd etter vassleidningsbrot

Vegen er framleis stengd etter eit stort vassleidningsbrot på Landås i Bergen søndag. I går fossa vatnet nedover og fraus til is, slik at det vart krevjande forhold både for bilistar og fotgjengarar. Vassleidningsbrotet er no reparert, men fordi vatnet må klorast er det framleis nokre timar før husstandane har vatn i kranane sine. Ifølgje Skyss er linje 12 og haldeplassane Kanonhaugen, Kolstien og Strimmelen påverka av vegstenginga.