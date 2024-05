Vegarbeider utsatt for vold, melder vitne

Like før kl. 20 fikk politiet melding om at en vegarbeider ble utsatt for vold av en bilist ved Arnanipatunnelen i Bergen. Politiet er på stedet med flere ressurser og har kontakt med vitner.

– Bilføreren skal ha vært sint fordi han ikke slapp forbi, og fordi han fryktet skader på bilen, sier Helge Blindheim ved operasjonssentralen til Vest politidistrikt.

Ingen av de involverte er skadet.

Han forteller at de har blitt tilbudt videomateriale fra området.

– Vi har vært i kontakt med de involverte og oppretter sak på kroppskrenkelse, sier Blindheim.