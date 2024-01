Veg kan rase utanfor jernbanestasjonen i Bergen

Fv 577 Strømgaten er stengd utanfor Jernbanestasjonen i Bergen på grunn av arbeid med eit vassleidningsbrot. Tidlegare i ettermiddag var det dirigering på staden, men no er det fare for at vegen blir undergravd og kollapsar. Derfor er vegen stengd.

Det er uvisst kor lenge vegen blir stengd, men Bergen vann håpar gravearbeidet er ferdig søndag morgon.