Veg i Alver open igjen etter brann i køyretøy.

Fylkesveg 525 i Alver kommune var stengt ved Manger tidlegare søndag etter at eit køyretøy tok fyr i vegbanen, melder Vegtrafikksentralen.

– Det har blant anna vore to barn i denne bilen, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker til NRK.

– Dei har ikkje blitt skada, men kanskje pusta inn noko røyk, så dei har blitt undersøkt av helsepersonell på staden. Dei verkar uskadde.

Brannvesenet rykte ut grunna fare for spreiing til bygg, men faren er no over, seier ein talsperson til NRK. Bilen skal vere totalskadd, men vegen er opna igjen.

– 20.06 fekk vi melding om at brannen var sløkt. Ein held fram med å ta temperaturkontroll og rydde vegbanen, seier han vidare.

– Slik vi har forstått så køyrde bilen langs vegen, men stoppa i vegkanten då det kom røyk frå panseret.

Politiet er ikkje enno kjent med årsaka og har oppretta sak, seier Halleraker.