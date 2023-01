Vedum: – Kan kome skattekrav

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikkje garantere at selskap som tilbyr fastpriskontraktar ikkje får skattekrav i etterkant. I eit svar til Stortinget seier finansministeren at det er opp til skattestyresmaktene å kontrollere. Bakgrunnen for spørsmålet er kravet om at dei nye fastpriskontraktane må vere inngått på «forretningsmessige vilkår» om produsentane skal få betale grunnrenteskatt basert på oppnådd pris, ikkje spotpris.