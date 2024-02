Vedtek åtte av ni pålegg ved sjukeheim

Sunnfjord kommune må gjere ei rekkje tiltak på Førde omsorgssenter. Det kjem fram i eit brev frå Arbeidstilsynet, skriv Firda. Etter eit tilsyn fjor haust, fekk kommunen i januar ni varsel om pålegg. I svarbrevet frå kommunalsjef for omsorg, Kirstin Bruland, kom det fram at dei var kritiske til fleire formuleringar og to av pålegga til Arbeidstilsynet. Tilsynet har etter dette endra nokre formuleringar og vilkår, men åtte av ni pålegg er vedtatt.