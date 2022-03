Vedtak: Dette kasinoselskapet får ikke tilby pengespill i Norge

Kasinoselskapet står blant annet bak spillsidene Betsson, Betsafe og NordicBet.

Nå har Lotteritilsynet vedtatt at det ulovlige pengespilltilbudet skal stanses.

Det er forbudt å tilby pengespill i Norge uten tillatelse fra norske pengespillmyndigheter.

Det har ikke BML Group. Likevel er deres pengespill rettet mot det norske markedet, ifølge Lotteritilsynet.

Nå har de også fått varsel om tvangsmulkt.

NRK har vært i kontakt med advokatfirmaet som representerer spillselskapet. De ønsker ikke å kommentere vedtaket til Lotteritilsynet.

Flere tiltak

Silje Sægrov Amble er juridisk seniorrådgiver i Lotteritilsynet.

Hun forteller at dette er ett av flere tiltak som blir satt inn, med et ønske om at de ulovlige, utenlandske spillselskapene etter hvert skal forlate det norske markedet.

– Håper på at dette får dem til å etterkomme pålegget. De bør være opptatt av omdømme og at de ikke skal opptre i strid med loven, sier Amble.

Lotteritilsynet har vært på banen flere ganger i løpet av de siste årene.

De samarbeider blant annet med bankene, som gjør det vanskeligere å gjøre innskudd, og med Medietilsynet om å få fjernet reklamer på TV.

TROR PÅ ENDRING: Silje Sægrov Amble fra Førde er jurist på pengespillagdelingen i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Foto: Dagrun Reiakvam / Lotteritilsynet

– Vi har tro på at disse virkemidlene samlet gjør at selskapene ikke lenger vil operere i Norge, sier hun.

Et mulig omstridt tiltak har vært DNS-blokkering, at nordmenn ikke får adgang til de utenlandske sidene, noe som ble foreslått av den forrige regjeringen. Høringsfristen på dette forslaget gikk ut i november 2021.

På deres landsmøte i fjor, sa Høyre ja til å bevare dagens monopol for pengespill. Daværende statsminister Erna Solberg tok selv ordet og advarte mot å endre dagens system.

Dette mener Lotteritilsynet at casinoselskapet må gjøre: Ekspandér faktaboks Hvordan selskapet kan rette seg etter vedtaket kan skje på flere måter. De kan enten stenge pengespilltilbudene sine for deltakelse fra Norge, eller så kan velge å avstå fra å rette sitt spillttilbud mot Norge. Da må de gjøre følgende endringer, skriver Lotteritilsynet: Fjerne norsk språk på spilltilbudet Fjerne norsk språk og andre virkemidler som gir nordmenn inntrykk av at det er et norsk spilltilbud, for eksempel ved bruk av norsk flagg i spill-logoen eller presenterer av spilltilbudet som et «norsk online casino» eller «hele Norges casino», både på egne nettsider/profiler i sosiale medier som henvender seg til det norske markedet og ellers i markedsføringen av spilltilbudet. Stenge for kjøp av pengespill og utbetaling av premier i norsk valuta. Fjerne tilbudet om norskspråklig kundestøtte. Stanse all markedsføring av BMLs ulovlige pengespillvirksomhet i Norge, for eksempel ved å o stanse all reklame i norske nettaviser og på norske tv-kanaler, også de som sender fra utlandet, stanse bruk av norske representanter, talspersoner og «ambassadører» som omtaler odds og BMLs spilltilbud i ulike norske medier,

stanse norskspråklig salgsfremmende omtale av spilltilbudene i sosiale medier,

avstå fra å markedsføre spillselskapene via norske pressemeldingstjenester.

avstå fra å delta på sponsorsida i norsk idrett 6. Avstå fra å tilby særnorske spillobjekter, som for eksempel hvem som vinner Stortingsvalget eller norske reality-/underholdningsprogram på tv, slik som Maskorama og Skal vi danse. 7. Avstå fra å tilby, legge til rette for, bruke og informere spillerne om løsninger for betalingsformidling av innskudd og gevinster i pengespill, der betalingsløsningene er spesielt tilpasset det norske markedet. Kilde: Lotteritilsynet

Ikke første gang

Dette er imidlertid ikke første gang et utenlandsk spillselskap har blitt bedt om å stanse pengespill i Norge. Dét skjedde senest i 2019, hvor Trannel International Limited fikk den samme beskjeden.

De står bak selskaper som Unibet og Mariacasino.

Et kjapt søk på deres nettsider, viser imidlertid at sidene fortsatt er på norsk og at det fortsatt er mulig for norske spillere å registrere seg.

Sægrov Amble i Lotteritilsynet ser likevel optimistisk på fremtiden.

– Det er en optimisme til at pengespillene i alle fall kan bli mindre rettet mot Norge, slik at spillerne ikke daglig blir eksponert for slike ulovlige spill. Disse spillene har ikke obligatorisk tapsgrenser som hindrer at spillerne får uopprettelige økonomiske og personlige konsekvenser, sier Sægrov Amble.