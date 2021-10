Vått, grått og mildt vêr til helga

Det er ein spesielt blaut og grå oktober i regnbyen Bergen. Vêrstasjonen på Florida har målt 536 millimeter regn til no denne månaden. Det er fleire hundre millimeter over normalen.

No manglar berre 50 millimeter frå nedbørsrekorden for oktober månad.

– Me er ganske spente på om han blir slått, seier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.

MILDT OG BLAUTT: Vêret på Bryggen blir mildt og blautt i helga. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Moglegheitene for det er i den grad til stades.

Med dei foreløpige vêrvarsla, så slåast rekorden i løpet av helga.

Om det er ein rekord bergensarane ønsker å slå er heller uklart.

Vått i heile landet – best i aust

Trass i all nedbøren er temperaturane i vest også godt over normalen for årstida. Det same gjeld for Trøndelag og Sørlandet.

Men i Nord-Norge er bildet annleis.

– Temperaturkontrastane er store mellom nord og sør, seier Vågane.

PARAPLYVÊR: Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane seier at bergensarane ikkje kan venta seg sol i auga denne helga. Foto: Privat

Det har vore minusgrader og snø i låglandet fleire stader i nord denne veka. Vidare er det gule farevarsel for snøfokk, vindkast og is i store delar av Troms og Finnmark som gjeld ut torsdag.

Etter kvart blir det mildare og nedbøren kjem som sludd og regn.

MILDT OG GLATT: Med temperaturaukinga blir det glatte vegar i dag i Troms og Finnmark. Her frå E6 ved Skibotn i Troms. Foto: Statens vegvesen

Dermed vil det vere regnvêr i heile landet denne helga, men det vil falla mest på Vestlandet.

Der er det jord- og flaumskredfare til laurdag morgon.

– Med lågtrykk frå vest og sør, så er det ganske normalt at det vil regna mest i vest, seier Vågane.

Mot helga blir det også plussgrader i heile landet. Dei beste temperaturane kjem på sør- og Austlandet, der det blir rundt 15 grader enkelte stader.