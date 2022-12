Varsler utfordrende kjøreforhold torsdag

Et nytt mildvær er på vei til Sør-Norge til torsdag, melder Meteorologene på Twitter. Et lavtrykk sørger for snø fra onsdag kveld og utover torsdagen.

I kyststrøkene går nedbøren gradvis over til sludd og regn.

– Vær forberedt på ny dag med utfordrende kjøreforhold i Sør-Norge, skriver Meteorologene.