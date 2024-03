Varsler tiltak i Bergen 17. mai

17.mai-komiteen i Bergen varsler tiltak for å hindre at årets feiring utarter i sentrum. De siste to årene har det vært mye fyll og bråk.

– Håpet er at bedre vakthold og nye aktiviteter på Torgallmenningen skal bøte på problemene, sier formann i 17.mai komiteen i Bergen, Cecilie Lycke til NRK.

Bildet er tatt i Strandgaten i Bergen på 17. mai i fjor.