Varslar store dagbøter for lakselus

Lerøy Sjøtroll på Fitjar har fått varsel om dagbøter på 238.226 kroner etter at det blei avdekka for store mengder lakselus i anlegget deira, skriv Stord24. Mattilsynet ser alvorleg på saka og har difor varsla tvangsmulkt for kvar dag verksemda går over lakselus-grensa framover