Varslar kolonnekøyring på Vikafjellet

På riksveg 13 over Vikafjellet blir det innført kolonnekøyring frå klokka 08.30. Det er fri ferdsle no, men vêrmeldinga gjer at det altså vil endra seg. Truleg blir det kolonnekøyring ut dagen frå 08.30. Første kolonne går frå Storehaugtunnelen, melder Vegtrafikksentralen.