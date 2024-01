Varslar høg luftforureining i Bergen

Bergen kan vente seg moderat til høg luftforureining frå måndag ettermiddag og fram til morgondagen, ifølge Miljødirektoratet sine nettsider. Bergen vil vere oppe på raudt nivå. Det betyr at folk med helseproblem bør vere varsame med å vere for mykje ute. Her kan du sjekke kvaliteten i din bydel.