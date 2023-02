Varslar barnevernet etter tjuverisak

Like før tre i natt fekk politiet melding om eit tjuveriforsøk på Torget i Bergen. Då politiet kom fram viste det seg at to mindreårige hadde prøvd å stele verdisaker frå nokre unge menn utanfor ein utestad. Politiet tok med dei to mindreårige til politistasjonen og har varsla barnevernet.