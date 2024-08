Varetektsfengsling i to og fire veker etter fridomsrøving

Dei tre personane som er sikta for fridomsrøving av to menn i 20- åra i Bergen denne veka, blir varetektsfengsla. Det er kjent etter dagens fengslingsmøte.

Den eine mannen og kvinna i tenåra blir varetektsfengsla i to veker med brev- og besøksforbod. Den andre mannen blir varetektsfengsla i fire veker.

– Oppmodinga vår er i hovudsak teken til følgje, seier politiadvokat Øivind Rune Bjørkå til NRK.

Årsaka til at dei ville varetektsfengsle alle, var faren for at bevis kunne gå tapt.