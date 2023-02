Varetektsfengslet i fire nye uker

En mann i 30-årene er varetektsfengslet i fire nye uker siktet for å ha startet en brann i en bolig i Bjørndalsbakken i Loddefjord 13. januar. Retten mener den siktede mest sannsynlig var utilregnelig på tidspunktet for handlingen. De finner at det trolig vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern.