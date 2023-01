Varetektsfengsles i fire uker for narkotikaforbrytelser

En mann i 40-årene er siktet og varetektsfengslet i fire uker etter å ha blitt tatt med 115 gram heroin og 75 ksaloltabletter, ifølge en kjennelse fra Hordaland tingrett. De ulovlige stoffene ble funnet ulike steder på kroppen og i sekken hans.

Han er tidligere dømt til sammen åtte og et halvt år fengsel for narkotikalovbrudd. Mannen har erkjent straffskyld for den ulovlige oppbevaringen av narkotika.