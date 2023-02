Varetektsfengsla sikta for å ha delt overgrepsbilde

Ein mann seint i 20-åra er i Hordaland tingrett varetektsfengsla i tre dagar, sikta for å ha motteke og delt overgrepsmateriale av barn. Mannen er fengsla fordi retten meiner det er fare for at han kan øydeleggja bevis om han blir lausleten.