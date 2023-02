Varetektsfengsla sikta for 58 ulike lovbrot

Ein mann i 50-åra er i Hordaland tingrett varetektsfengsla i fire veker. Han er sikta for 58 ulike lovbrot, gjort frå sommaren 2021 til vinteren 2023. Ifølgje orskurden er han mellom anna sikta for tjuveri. Mannen er fleire gongar dømd for mellom anna tjuveri og heleri.