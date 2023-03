Varetektsfengsla i fire veker

Ein mann frå Sunnhordland vart før helga varetektsfengsla i fire veker av Haugaland og Sunnhordland tingrett. Mannen er sikta for valdtekt, seksuell handling og for innehaving av materiale som seksualiserer barn. Mannen vart pågripen av politiet i starten av februar, og har sidan vore fengsla. Påtalemakta fryktar han kan påverka vitne om han vert lauslaten. Mannen nektar skuld for skuldingane.