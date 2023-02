Varetektsfengsla for seksuell handling

Ein mann i 40-åra er av Haugaland og Sunnhordland tingrett varetektsfengsla i to veker, sikta for å ha gjort seksuelle handlinger mot barn under 16 år, og for å ha hatt materiale som seksualiserer barn. Han har fått brev- og besøksforbod.