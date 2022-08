Varaordførar i Vestland vil bli partileiar i MDG

Dagbladet melder at Natalia Golis utfordrar Arild Hermstad som ny MDG-leiar.

NRK har tidlegare meldt at Hermstad, som er frå Bergen, er «storfavoritt» til å overta leiarvervet.

Nestleiar Arild Hermstad er fungerande leiar i partiet etter at Une Bastholm brått trekte seg i førre veike, og er i «pole postiton» til å overta.

– Det er ikkje sjølvsagt at Hermstad berre skal rykke opp. Landsmøtet må få eit val mellom fleire gode kandidatar, seier Golis til Dagbladet.

I same intervju varslar ho ein ny partilinje med mindre «bjeffing» og «peikefinger».

– Om vi skal klare sperregrensa og bli eit grønt nasjonalt styringsparti, må vi løfte fram industrien og næringslivet som klima-super-heltane våre. Det er dei som skal gjere jobben, seier ho til NRK.

Ho legg til:

– Vi må snakke med det private næringslivet og ikkje til. Det er dei som skal skape verdiane vi skal leve av etter olja. Dette hastar, og derfor treng vi meir samarbeid.

«Havarikommisjonen» til MDG konkluderte i fjor med at partiet presenterte seg sjølv som for «kompromisslause» og «einspora». Det var venta at partiet ville krype over sperregrensa ved valet, noko dei ikkje gjorde.

Golis har vore varaordførar i Vestland fylke sidan 2019, og har sete i fylkestinget sidan 2011.

Arild Hermstad var førstekandidaten til partiet frå Hordaland ved stortingsvalet i 2021, men kom ikkje inn.

Nestleiar Arild Hermstad er fungerande leigar i MDG etter Une Bastholm brått trekte seg i førre veike. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vil avgjere landsmøte-spørsmål denne veka

Landsstyret i MDG skal denne veka avgjere om det blir eit ekstraordinært landsmøte i løpet av hausten.

Aftenposten melder at også leiar i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg, vurderer å utfordre «frontrunner» Arild Hermstad.

MDG-nestleiar Ingrid Liland seier til Adressa at ho er «i tenkeboksen».

MDG-profilane Lan Marie Berg og Rasmus Hansson melde i førre veike at dei ikkje er aktuelle for leiarjobben, etter at Une Bastholm trekte seg.

– Det å vere partileiar er eit verv som krev ekstraordinær innsats. Det krev mykje tid og energi. Eg har to små nydelege jenter i barnehagealder, som eg gjerne vil ha meir tid til, forklarte Bastholm.

Filter Nyheter var først ute med nyheita om Bastholms avgang.

– Fint om Arild Hermstad ønskjer å stille

Lan Marie Berg er ny parlamentarisk leiar i MDG etter Une Bastholm. Til NRK seier ho at det er «fint om Arild Hermstad ønskjer å stille som leiar»

Natalia Golis prøvde å bli nestleiar i MDG på landsmøtet i mai, men tapte for Ingrid Liland.

Hermstad vann kampvoteringa om nestleiarposisjonen mot Kristoffer Robin Haug i mai. Det er ikkje klart om Haug vil ta opp kampen om leiarvervet.