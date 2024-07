Varaordførar i Sunnfjord skal evaluere norsk bistand

Varaordførar i Sunnfjord, Henrik Nordal, frå Førde får ansvaret for å leie evalueringsverksemda til Norec.

I mars vart det klart at regjeringa flyttar evalueringsverksemda av norsk bistand frå Norad i Oslo til Norec i Førde.

Nordal får ansvaret for å leie avdelinga som skal sikre at 52 milliardar norske bistandskroner blir brukt på best mogleg måte.