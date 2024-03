VAR-motstanderne vant i Brann

VAR-motstanderne vant i Brann med 128 stemmer, melder BT og BA. Det var 71 som stemte for styrets innstilling.

Det ble avgjort under Sportsklubben Brann sitt årsmøte at de i alle sammenhenger skal ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk av VAR i norsk fotball.

Ifølge BA har Lillestrøm, Stabæk og Vålerenga kommet til samme konklusjon under sine årsmøter.