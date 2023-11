Våpentjuveri i Leikanger

Politiet i Sogndal stadfester til Sogn Avis at det er stole våpen under innbrot i Syril IL sitt bygg på Kleppa og lagshytta til Leikanger Jakt- og Fiskelag. Innbrota har skjedd natt til tysdag. Politiet kan ikkje utelukka at det har vore innbrot i private hytter i nærområdet.