Vannlekkasje i Bergen – skole stengt

Tirsdag morgen oppstod det en vannlekkasje på Laksevåg i Bergen. Mange var uten vann fra rundt 06.30 til 08.25. Ifølge Bergens Tidende førte vannlekkasjen til at Holen skole måtte stenge. Foreldre fikk beskjed om å hente barn som allerede var levert på skolen av «sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker». Mannskap fra Bergen kommune har vært på stedet for å reparere lekkasjen. Status 08.25 er at vannet etter hvert vil komme tilbake, fordi de har lokalisert vannledningsbruddet.

Rektor ved Holen skole, Linda Stubb Nilsen, forteller at de åpner igjen klokka 09.30.

– Nå ringer det bokstavelig talt inn igjen. Klokka 09.30 forventer vi at elevene er tilbake.